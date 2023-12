Co dalej z kierowcą bmw? Mamy informacje z prokuratury

- Wniosek ekstradycyjny został skierowany i oczekujemy na rozstrzygnięcie właściwych organów sądowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na tym etapie to po stronie organów w Emiratach należy podjęcie adekwatnych środków prawnych mających na celu zapewnienie udziału ściganego w postępowaniu ekstradycyjnym, a w przypadku decyzji o ekstradycji, doprowadzenie do skutecznego przekazania go do Polski, zgodnie z postanowieniami umowy ekstradycyjnej zawartej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – mówi Wirtualnej Polsce Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej. I jak dodaje, do czasu rozstrzygnięcia wniosku ekstradycyjnego śledczy nie informują o szczegółach procedowania wniosku.