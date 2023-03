Łódź. Wóz strażacki staranował autobus miejski. Jest nagranie

Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 9.30. Jak relacjonują strażacy, wszystko wydarzyło się podczas wyjazdu wozu strażackiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5, zlokalizowanej przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Wóz strażacki wyjechał z jednostki do zgłoszenia. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn, kierujący wozem zjechał na przeciwległy pas ruchu, na którym na czerwonym świetle stał autobus miejski. Doszło do zderzenia.