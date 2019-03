Literacka Nagroda Nobla 2019 wraca ze zdwojoną siłą. Jesienią Akademia Szwedzka przyzna aż dwie nagrody w kategorii literatury

Literacka Nagroda Nobla zostanie ponownie przyznana. Po skandalu seksualnym Akademia Szwedzka nie ogłosiła laureata w 2018 roku, dlatego teraz przyzna aż dwa medale.

Literacka Nagroda Nobla – zmiany w Akademii Szwedzkiej

Literacka Nagroda Nobla – kto może zostać tegorocznym laureatem?

Literacka Nagroda Nobla to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie literatury. Dostają ją najwybitniejsi poeci oraz epicy, których twórczość ma ogromny wpływ na kreowanie światowej kultury. Na liście kandydatów do tegorocznego literackiego nobla znajduje się wiele nazwisk. Laur w 2019 roku może odebrać Laszlo Krasznahorkai (węgierski pisarz oraz scenarzysta filmowy) lub Cormac McCarthy (amerykański pisarz, dramaturg i scenarzysta). Polską kandydatką do literackiego nobla jest Olga Tokarczuk (poetka, eseistka, pisarka, scenarzystka oraz psycholog).