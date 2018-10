Liderzy rankingu zaufania: Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Połowa Polaków nie wiem, kto szefuje MSZ i MSWiA

Duda, Morawiecki i Kukiz - to trzech polityków, którzy zajmują miejsca na podium dla polityków, którym najbardziej ufają Polacy. Ciekawostką pozostaje fakt, że wielu rodaków nie ma pojęcia, kim jest Jacek Czaputowicz, Joachim Brudziński czy Stanisław Karczewski.

Zaufanie do głowy państwa deklaruje 66 proc., 24 proc. wyraża nieufność, a 8 proc. deklaruje obojętność wobec głowy państwa. Jak zauważa CBOS, mimo że prezydent wciąz zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, zaufanie do niego spada od kilku miesięcy. Aktualne oceny prezydenta zaliczyć należy do najsłabszych od sierpnia 2017 r.