Lexusem śmiertelnie potrącił 67-latka. List żelazny dla podejrzanego

Olsztyński sąd wydał list żelazny dla Daniela M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 16. Oskarżony na razie pozostaje na wolności.

Sprawa dotyczy wypadku do którego doszło pod koniec listopada na trasie Bagienice - Sorkwity w woj. warmińsko-mazurskim. Na drodze krajowej nr 16 doszło do potrącenia pieszego. Sprawca zdarzenia nie udzielił rannemu pomocy i uciekł. Ofiara, która jak się później okazało miała 67 lat, zginęła na miejscu. Na obszarze, gdzie doszło do tragedii, znaleziono irlandzką tablicę rejestracyjną.