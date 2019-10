Leszno. Kierowca Porsche pobił kobietę. Damski bokser stanie przed sądem

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko agresywnemu mężczyźnie, który na pasach w centrum miasta pobił, a potem próbował przejechać 30-latkę. Proces ruszy jednak w Środzie Wielkopolskiej, bo 35-latek popełnił tam poważniejsze przestępstwo.

Do zdarzenia doszło w lipcu. Kierowca porsche w centrum Leszna (woj. wielkopolskie) potrącił pieszą na pasach, a potem ją uderzył i próbował przejechać. Mężczyzna uciekł, ale został złapany przez policję . Po kilku dniach został zatrzymany oraz tymczasowo aresztowany.

Michał N. usłyszał zarzuty znieważenia pokrzywdzonej, spowodowania obrażeń ciała poniżej 7 dni oraz zarzut zmuszenia do określonego zachowania się i narażenia na niebezpieczeństwo poprzez zepchnięcie kobiety z drogi samochodem. 35-latkowi grożą za to 3 lata więzienia.

Kierowca porsche przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Mężczyzna tłumaczył się, że został sprowokowany. Wobec Michała N. toczy się także postępowanie dotyczące wyłudzenia. W 2018 r. zażądał od pokrzywdzonego 100 tys. zł grożąc mu pozbawieniem życia. Za to grozi mu do 12 lat więzienia.