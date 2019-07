Leszno. Areszt dla agresywnego kierowcy porsche. 35-latek pobił kobietę

Leszno. Kierowca porsche trafił na trzy miesiące do aresztu. Wcześniej pobił kobietę i próbował ją przejechać. Wobec 35-letniego Michała N. toczy się także inne postępowanie, dotyczące usiłowania wymuszenia rozbójniczego.



Michał N. usłyszał trzy zarzuty: znieważenia pokrzywdzonej, spowodowania obrażeń ciała poniżej 7 dni oraz zarzut zmuszenia do określonego zachowania się i narażenia na niebezpieczeństwo poprzez zepchnięcie tej kobiety z drogi samochodem. Grozi mu kara 3 lat więzienia.

35-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Przedstawił również własną wersję wydarzeń, podkreślając, że został sprowokowany.

- Od pokrzywdzonego sprawca żądał 100 tys. zł grożąc mu zamachem na jego życie lub mienie. W tej sprawie już wcześniej zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale wówczas nie zdołano go jeszcze ogłosić podejrzanemu. Wczoraj ten zarzut został ogłoszony i zapadła decyzja o połączeniu tych postępowań z uwagi na ekonomikę procesową - cytuje rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michała Smętkowskiego RMF FM, które powołuje się na PAP.

Leszno. Agresywny kierowca porsche zaatakował kobietę

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Leszna. Kierowca porsche panamera nie chciał przepuścić kobiety, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Gdy zwróciła mu uwagę, wysiadł z auta i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że kobieta wciąż znajdowała się przed pojazdem.