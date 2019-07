Leszno. Kierowca porsche pobił kobietę. 35-latek usłyszał zarzuty

Leszno. Agresywny kierowca porsche uderzył kobietę na pasach. Teraz usłyszał zarzuty, do których się przyznał, ale podkreśla, że został sprowokowany.

Do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Leszna. Kierowca porsche panamera nie chciał przepuścić kobiety, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Gdy zwróciła mu uwagę, wysiadł z auta i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że kobieta wciąż znajdowała się przed pojazdem.