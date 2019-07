Leszno. Kierowca porsche pobił kobietę. Policja zatrzymała 35-latka

Leszno. Kierowca porsche zaatakował kobietę przechodzącą przez jezdnię. Teraz policja zatrzymała 35-latka, który miał brać udział w tym zdarzeniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Leszna. Kierowca porsche panamera nie chciał przepuścić kobiety, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Gdy zwróciła mu uwagę, wysiadł zauta i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że kobieta wciąż znajdowała się przed pojazdem.