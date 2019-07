Leszno. Kierowca pobił kobietę. Sokołowski: "agresji na drogach przybywa, sam jej doświadczyłem"

Agresywny kierowca z Leszna, który na przejściu dla pieszych pobił kobietę, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci przyznają – wiemy o coraz większej liczbie podobnych przypadków. – Sam doświadczyłem takiej agresji – mówi WP insp. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Są 3 zarzuty dla mężczyzny z Leszna, który na przejściu dla pieszych pobił kobietę . Kierowca odpowie m.in. znieważenia poszkodowanej. Za najsurowszy z zarzutów grozi mu kara do 3 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy, ale podkreślił, że został sprowokowany.

Według najnowszych danych Instytutu Transportu Samochodowego nawet 80 proc. kierowców codziennie spotyka się z agresywnym zachowaniem na drodze. Należą do nich także wyzwiska czy rękoczyny.

Sokołowski: zwróciłem uwagę kierowcy, po czym rozbił mi szybę

Takiej agresji doświadczył Mariusz Sokołowski, były policjant z Komendy Głównej Policji : - Mężczyzna zjechał ze złego pasa przed mój samochód, zasygnalizowałem mu, że zajechał mi drogę. Wtedy on wysiadł, uderzył mocno dłonią w szybę mojego samochodu, na tyle mocno, że ta szyba pękła – opowiada WP Sokołowski. Sprawca odjechał.

Zdaniem byłego rzecznika KGP, Polacy za kierownicą stają się dużo bardziej agresywni. – Potwierdzają to badania, np. w Wielkiej Brytanii Polacy są postrzegani jako pomocni i spokojni sąsiedzi. Ich zachowanie zmienia się o 180 stopni, kiedy wsiadają do samochodu. Wtedy stają się demonami. Myślę, że coś w tym jest – mówi.

Zdaniem Sokołowskiego wynika to z tego, że Polacy traktują drogi jak pole walki z innymi, gdzie "to JA muszę być pierwszy, muszę wyprzedzić innych, muszę im coś udowodnić". Nawet jeśli nadrobią tylko 5 czy 10 sekund.

Agresywni są nie tylko mężczyźni. – Kiedyś mieliśmy zgłoszenie o niezwykle agresywnej kobiecie. To, jakich wyzwisk używała, ile agresji w sobie miała było nieprawdopodobne. Na szczęście nie pobiła wtedy nikogo – relacjonuje.

Sokołowski ocenia, że – paradoksalnie agresji będzie przybywać wraz z liczbą kamer w autach i sieci miejskiego monitoringu. – Do niedawna było tak, że kiedy agresywny kierowca wysiadł z samochodu i zauważył, że jest nagrywany, rezygnował z rękoczynów. Teraz mam wrażenie, że jest odwrotnie: ludzie czują się bezkarni i liczą na sławę, jakkolwiek źle to zabrzmi – mówi.

5 tysięcy zamiast 500 zł

Nieuchronność kary (np. wychodzisz z samochodu na autostradzie i już popełniasz wykroczenie), szybkość jej wymierzenia i – przede wszystkim – wysokość - to zdaniem byłego rzecznika KGP utemperuje kierowców.

- Szedłbym w kierunku postępowania sądowego. Niech sędzia nawet zdecyduje, czy taki chamski kierowca może w ogóle kierować samochodem. Gdyby zamiast mandatu w wysokości 500 zł, funkcjonariusze kierowali sprawę do sądu, gdzie delikwent musi przyjść, złożyć zeznania, a sędzia wyda wyrok i będzie to 5 tysięcy zł, a nie 500 to już się może jeden z drugim zastanowią – mówi nasz rozmówca.