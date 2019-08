Aresztowany kierowca porsche, który uderzył pieszą na pasach. Był podejrzany o rozbój

Kierowca czarnego porsche Michał N. został aresztowany na trzy miesiące. To on na przejściu dla pieszych w Lesznie uderzył w twarz kobietę, a następnie próbował ją potrącić. Nie to jednak było powodem aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany przez policję. Jest podejrzany o rozbój i wymuszenie 100 tys. zł w 2018 r.

Kamera monitoringu nagrała, jak mężczyzna uderza kobietę (Policja.pl)

Michał N. został zatrzymany przez policję za to, że na przejściu dla pieszych uderzył w twarz kobietę, a potem próbował ją potrącić samochodem. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie mężczyzny. Jak dowiedział się "Dziennik Łódzki", chodziło jednak o inną sprawę.

- W prokuraturze w Środzie Wielkopolskiej prowadzone jest śledztwo w sprawie usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Michałowi N. postawiono w tej sprawie zarzut, ale udało się go wcześniej zatrzymać. Nie stawiał się na wezwania prokuratorów i wszczęto poszukiwania. Sprawy połączono i mężczyzna ma już cztery zarzuty. Trzy z Leszna i jeden z Środy Wielkopolskiej - powiedział gazecie Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak mówią śledczy, Michał N. miał "usiłować wymusić 100 tys. zł". Grozi mu za to do 12 lat więzienia

Mężczyzna tłumaczył się, że został sprowokowany przez pieszą. Jego zdaniem, weszła mu przed samochód, gdy stanął, by przepuścić rowerzystę. Miała porysować maskę jego porsche, a potem opluć go, gdy zwrócił jej uwagę.