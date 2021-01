Leszek Mazur odwołany. "Starałem się być niezawisły"

- Kwestia bycia przewodniczącym wynikała z wyboru członków KRS, a więc większości sędziów. Kwestia odwołania to już zupełnie inna sprawa - powiedział w rozmowie z TVN24 Leszek Mazur.

Były już szef KRS stwierdził, że we wniosku o jego odwołanie pisano o "utracie zaufania". - Wiążę to z kwestią, którą prezydium zajmowało się w ostatnim czasie (...). A która wydała mi się niewłaściwa i doprowadziła do zmiany regulaminu - powiedział.