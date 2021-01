Wojna sędziów w KRS. Przewodniczący i rzecznik odwołani. PiS się odcina

Do zamieszania doszło w czwartek w południe. Media obiegła informacja - podana po raz pierwszy na Twitterze przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego - że ze stanowiskami mogą pożegnać się przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur oraz rzecznik Rady Maciej Mitera. Tak też się stało.

Wedle naszych rozmówców zorientowanych w sytuacji, do zmian tych dążył m.in. poseł PiS i zarazem wiceprzewodniczący KRS, Arkadiusz Mularczyk. "Nie mogę teraz rozmawiać" - odpisał nam polityk, gdy chcieliśmy zapytać go o całą sytuację.

- Mularczyk współpracuje z częścią sędziów w KRS. Wiele wskazuje na to, że część z nich, jak Maciej Nawacki, wykorzystała go do odwołania Mazura i Mitery - twierdzi nasz informator znający sytuację w KRS.