Lepiej usiądźcie. Tyle trzeba zapłacić za kurki

Przypomnijmy, że kurki, które nazywane potocznie są także gąskami, to pieprzniki jadalne. Te grzyby charakteryzują się smakiem - jest on lekko korzenny i ma pieprzową nutę. Kurki dodaje się do wielu potraw - m.in. zup, sosów, pierogów, a także dań gotowanych i smażonych. Kurki w lesie można znaleźć od czerwca do października.