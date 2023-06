Wściekł się na "paragony grozy". Pokazał swój na kilkanaście złotych

Niezadowolenie z cen wpływa na ruch w restauracjach. - Jest mało klientów, coraz mniej osób wchodzi do restauracji. Przyjeżdżają nad morze, ale jedzenie kupują w sklepach. Nie ma też co się dziwić. Pamiętam, jak trzy lata temu czteroosobowa rodzina płaciła 150 zł za cały rachunek, teraz trzeba mieć co najmniej 300 zł - komentował w rozmowie z Money.pl jeden z restauratorów z Krynicy Morskiej.