Ceny nad Bałtykiem. "Ryba jak ze złota". Turyści płaczą nad paragonami

To, co zdziwiło pana Władysława, to cena na paragonie. Za dwie porcje dorsza zapłacić musiał 135 złotych. Dodając do tego inne zamówione pozycje z menu, końcowy rachunek wyniósł 218 złotych. "To wszystko przy promenadzie w Świnoujściu. Waga i cena budzi wątpliwości" - napisał nasz czytelnik w wiadomości do redakcji.