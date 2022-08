Cena kurek 2022 bije rekordy. Ile kosztują w sierpniu?

Kurki to charakterystyczne w smaku grzyby, o lekko korzennych i pieprznych nutach. Stanowią podstawę wielu potraw- zup, sosów, dań gotowanych i smażonych. Sezon na nie przypada od czerwca do października — w tym czasie na targach i w sklepach kupić można świeże okazy pieprzników jadalnych. Jeszcze w połowie lipca media informowały o horrendalnych cenach grzybów, wahających się w granicach od 70 do przeszło 100 złotych za kilogram. Wraz z pojawieniem się większej ilości kurek w lasach, ich cena spadła.