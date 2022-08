Grzyby trujące. Te śmiertelnie niebezpieczne grzyby łatwo uznać za jadalne

Grzybobranie 2022 ruszyło pełną parą. W lasach, zwłaszcza po deszczu, spotkać można wysyp owocników, a także wielu ochotników, szykujących się do zbiorów. Aby były one bezpieczne, powinny być przeprowadzane z zachowaniem należytych zasad, a także ostrożności - szczególną uwagę należy zwrócić na gatunek grzyba. Nie każdy grzyb, wyglądający na jadalny nadaje się do spożycia.