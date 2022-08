Atlas grzybów jadalnych 2022 r. w Polsce. Które grzyby można znaleźć w lasach?

Grzyb ten jest powszechnie nazywany prawdziwkiem. Występuje w lasach liściastych i iglastych, a spotkać go można od lipca do października. Borowik ma brązowy kapelusz, który od spodu wypełniają pory w kształcie niewielkich rurek. Mają one barwę od białego po złotozielone - w zależności od wielkości i wieku owocnika. Nóżka borowika jest biały lub jasnobrązowy.