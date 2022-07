Gdzie na grzyby? Tu znajdziesz m.in. borowiki i koźlarze

- Po deszczach ma być ciepło, a one to lubią. Pojawią się w połowie lipca. Trzeba jednak bardzo uważać. Ten grzyb jest często mylony ze śmiertelnie trującym muchomorem zielonawym, zwanym potocznie sromotnikowym. Ma on od spodu blaszki, czyli tzw. karteczki - podkreślił Justyn Kołek.