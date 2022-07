"Boże, ile?". Groza cenowa w tegoroczne wakacje. Tyle Polacy nie chcą płacić

Wakacyjnym hitem są gofry. Do budek z nimi często ustawiają się długie kolejki, choć ceny gofrów budzą nie lada zdziwienie. W tym roku może być jeszcze drożej, ponieważ wzrosły już ceny owoców, które często są dodatkiem do tych smakołyków. Sam suchy gofr to już koszt 6-8 zł.