Najgorsza susza w Europie od 500 lat. Eksperci nie mają wątpliwości

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej ostrzegło we wtorek, że obecna susza w Europie może być największa od 500 lat. Eksperci oszacowali, że dotkliwa susza będzie się pogarszać, potencjalnie obejmując 47 proc. Starego Kontynentu. Taką prognozę wygłosił ekspert Andrea Toreti podczas wtorkowej internetowej konferencji prasowej. Toreti powiedział też, że obszary dotknięte suszą i brakiem wody będą się zwiększać i jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki łagodzące, ta intensywność i częstotliwość dramatycznie wzrośnie nad Europą, zarówno na północy jak i na południu. Tegoroczne lato przyniosło ze sobą ekstremalne upały, dlatego też cała Europa jest od dłuższego czasu dotknięta długotrwałym brakiem deszczu, co zdaniem Toretiego, doprowadziło do jeszcze gorszej suszy niż cztery lata temu.