Gorzkie słowa legendy. "Obecny rząd rozwalił Polaków"

- Nie przeżyli okupacji, bo matka wyjechała na samym początku wojny, a ojciec z Wilna jako prokurator uciekł przez Litwę do Szwecji, potem do Francji i stamtąd wylądował przez Hiszpanię w Anglii. Oni mieli swoje historie, ale o Polsce nigdy nie słyszałem od nich. To bardzo dziwne - przyznał na wstępie rozmowy z Wirtualną Polską.