Lech Wałęsa zainaugurował nowe przedsięwzięcie. "Prawie wszystko trzeba zmienić"

- To, że się zdarzają "Trumpy", u nas bliźniaki i takie podobne, traktujcie jako przymuszenie do dyskusji - powiedział Lech Wałęsa. Były prezydent zainaugurował start Obywatelskiej Pomocy Wyborczej. To inicjatywa, która ma zachęcać do wspierania "demokratycznych ugrupowań".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Reaktywowano Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie (PAP, Fot: Piotr Nowak)

- Jedni chcą budować świat na wolnościach, wolnym rynku i prawie, a druga połowa odpowiada: "nic nie zbudujecie". Mamona, egoizm, populizm, demagogia prędzej czy później doprowadzi was do zwarcia - przestrzegł Lech Wałęsa w Warszawie.

Były prezydent wskazał, że Obywatelska Pomoc Wyborcza ma za zadanie "zbudowanie czegoś nowego".

- Uzgodnijcie wnioski z waszych zwycięstw, uzgodnijcie wartości. Pierwszym punktem waszej budowy powinny być uzgodnione i stosowane przez was wartości w Polsce, w Europie, a później w świecie - zaapelował do obecnych. I przyznał, że "prawie wszystko trzeba zmienić".

Inicjatywę utworzył Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. W akcji uczestniczą m.in. Komitet Obrony Demokracji, Inicjatywa Wygrajmy Wybory, Inicjatywa Wolne Sądy.

Zobacz także: Leszek Miller krytykuje brak zaproszenia Putina do Warszawy

Lech Wałęsa broni Schetyny "Musimy wesprzeć demokratyczne partie, zachęcać do głosowania na nie, udostępniać miejsca na plakaty i banery, roznosić ulotki, brać udział w komisjach wyborczych oraz pełnić funkcje mężów zaufania i obserwatorów" - napisał Wałęsa w ulotce. W Warszawie były prezydent zaapelował również o zaprzestanie wewnętrznych walk. Mówił o szanowaniu Grzegorza Schetyny. - Wybraliście go, to trzeba mu pomagać, a na pewno nie przeszkadzać - powiedział.