Osobliwa teoria Lecha Wałęsy na temat wraku tupolewa

Wrak prezydenckiego Tu-154M wciąż pozostaje w rękach Rosji. Były prezydent Lech Wałęsa twierdzi, że polskie władze odzyskają go dopiero wtedy, gdy poparcie społeczne dla PiS zacznie spadać.

"Głosowanie za przystąpieniem Rosji do Rady Europy, zgoda na import rosyjskiego węgla, spotkania Kaczyńskiego z przyjaciółmi Putina, antyunijny kurs. To wszystko powoduje ukryte poparcie Kremla dla PIS. Gdyby sondaże zaczęły być nagle niekorzystne, to wrak Tupolewa byłby oddany" - pisze na Twitterze Wałęsa.