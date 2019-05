Smoleńsk. Polscy prokuratorzy badają wrak Tupolewa

Rozpoczęły się oględziny wraku samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. To kolejne działania polskich śledczych. Ostatnio eksperci byli w Rosji we wrześniu ubiegłego roku.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że kolejny wyjazd prokuratorów do Smoleńska to wynik realizacji wniosków o pomoc prawną, kierowanych przez Zespół Śledczy Nr I PK do rosyjskiej Prokuratury Generalnej. Zespół Śledczy zwracał się m.in. o przeprowadzenie dodatkowych oględzin elementów konstrukcyjnych Tu-154M.