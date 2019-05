Premier Mateusz Morawiecki zażądał zwrotu wraku tupolewa

Premier Mateusz Morawiecki przed wylotem na szczyt UE do Rumunii ponowił żądanie zwrotu wraku prezydenckiego tupolewa. - Powinien już dawno być w Polsce - uznał. I przypomniał, że ma wątpliwości, czy dotychczasowe oględziny fragmentów samolotu były w pełni profesjonalne.

- Dobrze, że Rada Europy też zauważyła ten problem i bardzo wyraźnie określiła swoje stanowisko - powiedział w czwartek przed wylotem na szczyt UE do Rumunii premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów odniósł się w ten sposbó do problemów związanych ze zwrotem wraku tupolewa. Rosja nie chce tego zrobić. Twierdzi, że fragmenty Tu-154M nadal mają status dowodów rzeczowych w ramach sprawy karnej , którą wszczęto na jej terenie w kwietniu 2010 r.

Premier zauważył jednak, że wrak "powinien już dawno być w Polsce". - I my się tego domagamy - podkreślił. Pod koniec maja zostaną przeprowadzone oględziny szczątków samolotu w obecności przedstawicieli polskich.

Morawiecki wyraził swoje obawy z nimi związane. - Już dochodziło do sytuacji, że polscy obserwatorzy jakoby mieli być przy oględzinach i wiem, że nie tylko nie było to satysfakcjonujące, ale miało to znamiona pewnej fikcyjności - przypomniał.