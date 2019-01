Lech Wałęsa wpisał się do księgi kondolencyjnej. "Żegnaj przyjacielu"

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku wystawiono księgę kondolencyjną poświęconą pamięci Pawła Adamowicza. Wpisał się do niej Lech Wałęsa. Były prezydent w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że będzie odradzał synowi kandydowanie na prezydent Gdańska.

- Ja go podziwiałem, zrobił wiele dla Gdańska, pamiętajmy o jego sukcesach - powiedział w Gdańsku Lech Wałęsa. Były prezydent przyjechał do Europejskiego Centrum Solidarności i wpisał się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Pawła Adamowicza.