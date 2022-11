Łatuszka: Makiej wiedział dużo o systemie władzy na Białorusi

Według Łatuszki po 2020 roku Makiej przestał być osobą wpływową, a Łukaszenka przestał go słuchać. Łatuszka twierdzi również, że gdy postanowiono zmniejszyć centralę białoruskiego MSZ o 5 proc. w ramach ogólnej redukcji stanowisk aparatu państwowego Makiej napisał do Łukaszenki pismo, protestując przeciw takiemu rozwiązaniu. Łukaszenka odpowiedział nowym rozporządzeniem: cięcia objęły 25 proc. stanowisk, a nie 5 proc., jak to miało być wcześniej.