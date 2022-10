Latające kleszcze. Jak wyglądają i czy są groźne? Można spotkać je w lasach

Jak wyglądają latające kleszcze?

Ich długość wynosi od 3,5 do 5 mm. Latające kleszcze mają także spłaszczony kształt, przez co trudniej jest je znaleźć, gdy wczepią się na przykład we włosy. Strzyżaki to owady o brązowym zabarwieniu, które na brzuchu przechodzi w zielonkawożółty odcień. Powierzchnia ich ciała pokryta jest ciemnymi włosami. Cechą charakterystyczną strzyżaków są skrzydła. Odrzucają je, gdy znajdą się na ofierze, aby móc wykonywać sprawniejsze ruchy. Posiadają także nogi z zakończeniem w kształcie pazurów. Latające kleszcze są uciążliwe, ale na szczęście niezbyt groźne dla człowieka.