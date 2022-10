Pogoda długoterminowa. Październik z babim latem? Prognoza zaskakuje

Zanim do kraju przybędzie złota, polska jesień, Polaków czeka pochmurna i wietrzna aura. Na początku tygodnia silne porywy wiatru wystąpią od regionów północnych po południowe - miejscami będą one osiągać do 75 km/h. Do tego dojdą opady deszczu oraz zachmurzenie. Pogoda zacznie poprawiać się w środę, 5 października.