Kto skorzysta na konflikcie o "polskie obozy"? "Putin pije szampana"

- Ten rozdźwięk pomiędzy Polską a Izraelem oznacza rozdźwięk pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, a to z kolei oznacza, że Putin w tej chwili pije szampana - powiedział w "Tak czy Nie" Grzegorz Długi z Kukiz'15.

- Amerykanie przestaną wspierać nasze strategiczne interesy, nawet przestaną tutaj mieć swoje bazy, które chcemy, żeby mieli itd. Ten rozdźwięk pomiędzy Polską a Izraelem jest niebezpieczny dla naszego interesu narodowego bezpieczeństwa - powiedział. Według niego to pogorszy nasze relacje z USA.

Burza wokół ustawy

Nowelizacja wprowadza do ustawy o IPN kary za zakłamywanie historii przez przypisywanie Polsce i Polakom współudziału w Holokauście. "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości" - brzmi zapis ustawy. Kolejny punkt łagodzi karę w przypadku działania nieumyślnego (grzywna lub ograniczenie wolności.