Krystyna Pawłowicz o Marszu Równości w Białymstoku. Posłanka PiS opublikowała kontrowersyjny wpis na temat ataków

Krystyna Pawłowicz zabrała głos w sprawie Marszu Równości w Białymstoku. W swoim wpisie w mediach społecznościowych posłanka PiS uznała ataki za prowokację.

Krystyna Pawłowicz o Marszu Równości w Białymstoku

Białystok – ataki podczas Marszu Równości

Przypominamy, że w pierwszym białostockim Marszu Równości, który odbył się w sobotę, 20 lipca, według szacunków policji wzięło udział 800 osób. Tego samego dnia protestowały także osoby uczestniczące w wydarzeniach zorganizowanych równocześnie, przeciwko „promocji LGBT”. Pod koniec marszu doszło do starć, podczas których uczestnicy zostali obrzuceni kamieniami, jajkami i petardami. Nie pomogła nawet interwencja policji, w której stronę rzucano m.in. butelkami oraz kostką brukową. Wiadomo, że doszło do przypadków pobicia, a do szpitala przewieziono m.in. także policjantkę.