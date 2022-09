Krasnodębski i Legutko. Rycerze krucjaty, mędrcy Kaczyńskiego

Inteligent wierci w deskach

Chociaż przebieg debaty w Karpaczu raczej temu przeczył. Bo wyznaczony do roli moderatora Krasnodębski sprawiał wrażenie, jakby autorytet siedzącego obok Wielkiego Polaka bez reszty go oślepiał. Niemal każdym słowem i gestem demonstrował swą uniżoną postawę wobec prezesa, przypisując mu historyczne zasługi oraz podziwiając nadzwyczajną skuteczność i jeszcze większy idealizm. Co rzecz jasna nie pomagało w utrzymaniu reżimu dyskusji. Skłaniając przy okazji do podejrzenia, że wpływ pisowskich profesorów na Kaczyńskiego musi być raczej skromny, a może wręcz nawet w prywatnych dyskusjach mówią prezesowi to, co on sam chciałby usłyszeć.