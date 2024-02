Wojna o fotel prezydenta Krakowa. Miliony złotych pożyczki i zadłużona spółka

I dodaje: "Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że temat wraca kilka tygodni przed wyborami. Jeśli chodzi o kontekst tej sprawy, to 15 września 2023 r. ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz otrzymał anonimowy donos na mój temat, który został mi przez niego przekazany, z prośbą o odniesienie się, w dniu 19 września. W odpowiedzi przedstawiłem obszerne wyjaśnienia, które moim zdaniem nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że zarzuty są po prostu absurdalne i zgłoszone z czytelną intencją zaszkodzenia mojej aktywności publicznej. Jako że Przewodniczący Rady Miasta nie posiada kompetencji, by rozstrzygać w takich sprawach, a anonim został potraktowany jako wniosek, przekazał go do CBA" - przekazał Wirtualnej Polsce Łukasz Gibała.