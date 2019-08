Kraków. Wyszukiwali obcokrajowców w klubach, usypiali ich i okradali

Krakowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku złodziejską parę. 19-letnia kobieta i jej 33-letni kompan, krakowski taksówkarz, okradali obcokrajowców poznając ich w klubach. Para usłyszała już zarzuty rozboju i kradzieży. Grozi im do 12 lat więzienia.



Z ustaleń policjantów wynika, że para działała w krakowskich klubach od początku sierpnia. Schemat ich działania był zawsze ten sam. Młoda kobieta szła do jednego z lokali na Starym Mieście. Przyglądając się imprezującym mężczyznom, wybierała odpowiedni cel.

- Wykorzystując chwilę nieuwagi Amerykanina, kompan kobiety dosypał do drinka turysty środki psychoaktywne. Gdy substancja zadziałała i mężczyzna zaczął tracić kontakt z rzeczywistością, został wyprowadzony z lokalu do czekającej już przed klubem taksówki - relacjonuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy KWP w Krakowie.

Amerykanin został potraktowany przez taksówkarza gazem, a potem wyrzucony z samochodu. Pretekstem do pobicia turysty była jego rzekoma próba gwałtu na 19-latce. W podobny sposób został okradziony obywatel Ukrainy. Obaj zgłosili się na policję. Kilka dni później funkcjonariusze otrzymali kolejne zgłoszenie - tym razem celem rozboju padł obywatel Arabii Saudyjskiej.

Złapani z Francuzami

Krakowscy policjanci sprawdzili monitoring w klubach na Starym Mieście, a także obserwowali lokale, w których doszło do rozboju. W środę nad ranem zatrzymali przestępców. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji, gdy złodziejska para jechała już taksówką z dwoma Francuzami. Byli oni pod silnym wpływem środków odurzających. Jeden z nich został przewieziony do szpitala.