Kraków. Protest pod oknami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

"Odzyskajmy nasz Kościół" - pod takim hasłem na ul. Franciszkańskiej 3 zgromadziło się kilkudziesięciu katolików. Protestujący pod oknem papieskim sprzeciwiali się "mowie nienawiści sączącej się z kościelnych ambon".

Tuż przed manifestacją słowa wsparcia przekazał abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki związany przez lata z Krakowem. "Człowiekowi zranionemu przez Kościół trzeba stworzyć taki Kościół, do którego będziemy mieli odwagę go zaprosić i zrobić wszystko, by to, co negatywne już go nie spotkało (…) Protest pod kurią? Jak trzeba, to niech będzie" - mówił w rozmowie z magazynem "Więź".