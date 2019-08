Powstanie Warszawskie. Kontrowersyjne słowa podczas kazania w Krakowie

Krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski po raz kolejny zaszokował. Podczas homilii w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nawiązał do współczesnej sytuacji w Polsce. Po jego wystąpieniu w Bazylice Mariackiej rozległy się gromkie brawa.

- Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły - mówił podczas kazania Jędraszewski. Po czym dodał: nie czerwona, a tęczowa.

Krakowski metropolita podczas homilii odnosił powstańcze wątki do sytuacji w kraju. - Mija 75 lat od tamtych wydarzeń. Z ich mogił narodziła się młoda Polska. Czekać trzeba było bardzo długo. Najpierw do 1989 roku, do pierwszych przebłysków odzyskiwania suwerenności przez nasze państwo - mówił abp Jędraszewski.