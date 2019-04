Wielki Piątek. Abp Jędraszewski mówi o "fali lewackiego hejtu"

Podczas piątkowego kazania, abp Marek Jędraszewski porównał historię Męki Pańskiej z sytuacją polskiego Kościoła. Według niego wspólnota jest ciągle atakowana i poddawana procesom politycznym.

- Szantaż brzmi następująco: jeśli przyznajesz się publicznie do Chrystusa i chcesz wprowadzać do swego życia Jego nauczanie (...) znaczy to, że: należysz do Ciemnogrodu, jesteś wrogiem poprawności politycznej - mówił abp Jędraszewski.