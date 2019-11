Kraków. Próbował przekupić policjantów narkotykami. Potem chciał ich pobić

Patrolujący centrum Krakowa funkcjonariusze dostrzegli mężczyznę zaczepiającego przechodniów. Okazało się, że miał on przy sobie znaczne ilości marihuany. Część zaoferował policjantom w ramach łapówki. Stróże prawa nie przystali jednak na jego propozycję...

- Mężczyzna, widząc że zainteresowali się nim jadący radiowozem policjanci, wbiegł do pobliskiego sklepu spożywczego i zza szyby obserwował ich dalsze poczynania. Funkcjonariusze, by go uspokoić, odjechali z miejsca i będąc poza zasięgiem jego wzroku podeszli pod drzwi sklepu - relacjonuje Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.