Kowalski krytykuje wypowiedź Tuska. "Cynicznie wykorzystuje śmierć kobiety"

- Nie mam żadnych wątpliwości, kto odpowiada za to i inne wydarzenia tego typu. Nie da się zrzucić odpowiedzialności na lekarzy. Oni są w jakimś sensie też ofiarami tego prawa i nieludzkiego podejścia do kwestii ciąży, matki i płodu - powiedział w piątek Donald Tusk, odnosząc się do tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli.