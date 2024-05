Kosiniak zapowiada nową komisję. Sprawdzi wpływy rosyjskie

Sprawa Tomasza Szmydta

Minister obrony narodowej odniósł się również do sprawy sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś. - Jest zdrajcą. Jeżeli ktoś się udaje do państwa, które nie cieszy się opinią najświatlejszej demokracji na świecie, i występuje tam, jest wykorzystywany przez służby białoruskie i rosyjskie, udziela wywiadów, to działa na szkodę państwa polskiego - stwierdził. Zapewnił również, że służby działają w tej kwestii i zostaną wyciągnięte konsekwencje.