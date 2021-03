Koronawirus w Polsce. Trzy rady eksperta na trzecią falę epidemii

W poniedziałek 15 marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane, według których poprzedniej doby w Polsce wykrytych zostało 10 896 nowych przypadków koronawirusa. To o ok. 75 proc. więcej niż w ubiegłym tygodniu. Zdaniem doktora Pawła Grzesiowskiego nie możemy na razie liczyć na spowolnienie rozwoju trzeciej fali epidemii.

- Trzeba ograniczyć wychodzenie do minimum, jedynie do pracy, po zakupy lub na spacer w okolicach miejsca zamieszkania. Twarz musimy zakrywać nie przyłbicą czy jakąś szmacianą maseczką, tylko profesjonalną maseczką i dlatego rząd powinien moim zdaniem rozdawać darmowe maseczki, bo tu też jest problem. No i testowanie. Na masową skalę, przede wszystkim pacjentów bezobjawowych, bo oni przyczyniają się poważnie do rozprzestrzeniania koronawirusa - tłumaczył Dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z WP.