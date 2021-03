Koronawirus. Adam Niedzielski zaniepokojony ogromnym przyrostem zakażeń

Koronawirus w ostatnich daniach uderzył w Polskę z potężną siłą. Minister zdrowia Adam Niedzielski w mediach społecznościowych wyraził swoje zaniepokojenie ogromnym przyrostem nowych zakażeń względem minionego tygodnia.

"Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, a pod wpisem zamieścił wykres pokazujący dynamikę zmian w danych dotyczących liczby zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Trzecia fala bardzo groźna

Wpis Niedzielskiego to komentarz do opublikowanych w poniedziałek danych dotyczących nowych przypadków koronawirusa oraz zgonów wywołanych infekcją. Wynika z nich, że minionej doby wykryto w Polsce 10 896 zakażeń, a COVID-19 przyczynił się do śmierci 28 osób.

W związku ze znacznym przyrostem nowych zakażeń, od poniedziałku 15 marca wprowadzono nowe obostrzenia w kolejnych województwach. Do funkcjonujących w zaostrzonym rygorze województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego dołączyły mazowieckie i lubuskie. Nowe przepisy przewidują m.in. zamknięcie galerii handlowych, kin, teatrów czy basenów, a dzieci uczęszczające do klas I-III przeszły ponownie w tryb zdalnego nauczania. Obostrzenia mają obowiązywać do 28 marca, ale mogą ulec zaostrzeniu, jeśli sytuacja epidemiczna nie będzie się poprawiać.

