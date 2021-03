Koronawirus w Polsce. Dodatkowe obostrzenia w dwóch regionach. Zmiany od poniedziałku

W niedzielę mieszkańcy województw mazowieckiego i lubuskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). We wiadomości znalazły się informacje o obostrzeniach, które wchodzą w życie od poniedziałku. Wcześniej podjęto decyzję o przedłużeniu obostrzeń na Warmii i Mazurach. W sobotę nowe zasady zaczęły też obowiązywać na Pomorzu.

W tych czterech województwach - mazowieckim , lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim - zaostrzone zasady będą obowiązywać do 28 marca.

Trzecia fala koronawirusa na dobre wkroczyła do Polski. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że średnia tygodniowa zakażeń COVID-19 osiągnęła 16 tys. "Czekają nas trudne tygodnie" - oświadczył Niedzielski.

Nowe obostrzenia. Musisz to wiedzieć

Dlatego zdecydowano się wprowadzić dodatkowe obostrzenia w województwie mazowieckim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim. Co się zmieni w tych dwóch pierwszych regionach? Zamknięte zostaną następujące obiekty:

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w:

Koronawirus w Polsce. Zmiany w szkołach

Od 15 marca, we wskazanych wyżej województwach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie hybrydowym (mieszanym). Co to oznacza? Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.