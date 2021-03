Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ o wariancie brytyjskim: udział w zakażeniach wyniesie 50 proc.

Koronawirus w Polsce. Rośnie udział brytyjskiej mutacji wirusa

Andrusiewicz poinformował, że obecnie udział brytyjskiej wariacji koronawirusa w liczbie zakażeń wynosi około 40 proc., ale wartość ta w ocenie Ministerstwa Zdrowia wzrośnie do 50 proc. Z uwagi na większą zakażalność rzecznik podkreślił, że może to spowodować wyraźnie wzrosty w liczbie zakażeń. - Jeżeli udział brytyjskiej wariacji jest obecnie na poziomie 40 proc., to naprawdę niewiele trzeba, by ta trzecia fala się rozpędziła - podkreślił.