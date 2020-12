Koronawirus w Polsce. Szczepionka na COVID-19. Najnowsze informacje

Michał Dworczyk przekazał, że 26 grudnia wieczorem do Polski przyjedzie 10 tys. sztuk szczepionki na COVID-19 . Zostaną przepakowane w jednej ze składni agencji rezerw materiałowych, po czym trafią do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano będą przewożone do 73 szpitali.

- Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozwoli nam zaszczepić do końca stycznia około 750 tys. pacjentów - powiedział szef kancelarii premiera.