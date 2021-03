Koronawirus w Polsce. Nowe zakażenia i zgony. Raport MZ z 7 marca (sobota)

"Mamy 13 574 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2807), śląskiego (1596), wielkopolskiego (1198), pomorskiego (1098), małopolskiego (997), dolnośląskiego (909), podkarpackiego (718), warmińsko-mazurskiego (706), kujawsko-pomorskiego (696), łódzkiego (577), lubuskiego (476), lubelskiego (406), zachodniopomorskiego (372), świętokrzyskiego (263), podlaskiego (253), opolskiego (240). 262 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w komunikacie MZ na Twitterze.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wielokrotnie podkreślał, że największym ryzykiem związanym z trzecią falą koronawirusa jest rozprzestrzenianie się brytyjskiej mutacji. W związku z tym podjęta została decyzja o prowadzeniu dokładniejszych badań, które obejmą 5 proc. pozytywnych próbek pobranych do testów na SARS-CoV-2 w całej Polsce.

Najnowsza prognoza epidemiczna zakłada, że jeżeli udział brytyjskiej wariacji wśród wszystkich wykrytych zakażeń przekroczy 40 proc., to trzecia fala pandemii w Polsce może przedłużyć się do do maja. Jej szczyt przypadłby na pierwsze dni kwietnia, kiedy liczba wykrywanych dziennie zakażeń przekroczyć może średnio 21 tys.