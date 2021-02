Koronawirus w Polsce. AstraZeneca z rekomendacją. Ważna zmiana

Koronawirus w Polsce przynosi dobowe wzrosty nowych przypadków. Wszystko z powodu III fali zakażeń, która dotarła do naszego kraju.

Koronawirus w Polsce. AstraZeneca także dla osób 65+. Ważna zmiana

W sobotę Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym poinformowało, że szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca zostaje w Polsce dopuszczona do użycia wobec osób do 69. roku życia. Wcześniej można było stosować ją do szczepienia osób w wieku poniżej 65 lat.