Szczepionka na COVID. Zmiana zasad ws. AstraZeneca. Profesor Joanna Zajkowska chwali decyzję

Szczepionka na COVID firmy AstraZeneca była przedmiotem ożywionej dyskusji. Zastanawiano się, czy nadaje się do szczepienia starszych osób czy też nie. Teraz zapadła decyzja, która zmienia zasady odnośnie tej szczepionki na COVID. - Seniorzy od 65 do 69 lat będą w najbliższym czasie szczepieni preparatem firmy AstraZeneca - poinformował w piątek na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Rada Medyczna oceniła, że w świetle wyników nowych badań klinicznych stosowanie szczepionki na COVID produkowanej przez AstraZeneca jest dopuszczalne u osób od 18 do 69 roku życia. Wcześniej rekomendowała szczepienia dla osób do 65 roku życia. - AstraZeneca to szczepionka, która będzie bezpieczna dla osób starszych. Każdy produkt szczepionkowy został zarejestrowany warunkowo, a teraz przeprowadzane są tak zwane badania "po rejestracyjne" - mówiła w programie WP "Newsroom" prof. Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych. - Uzupełnianie grup obserwowanych po szczepieniach, pozwala na zmianę rekomendacji. Jeżeli wiemy, że szczepionka jest immunogenna i bezpieczna, bo tego od niej oczekujemy, można poszerzyć grupy wiekowe - dodaje. Nauczyciele byli nieufni wobec szczepionki firmy AstraZeneca, twierdzili, że mogą pojawić się po niej odczyny poszczepienne. - Odczyny poszczepienne pojawiają się, bo jest to efekt działania szczepionek. Szczepienia rozpoczęliśmy od preparatów mRna, które mają inną konstrukcję, ale dają taki sam efekt. AstraZeneca jest preparatem wektorowym. Druga dawka generuje czasem łagodniejsze intensywne odczyny poszczepienne, nie są one ciężkie. Pierwsza dawka jest bardziej reaktogenna - tłumaczy prof. Zajewska. Polska podpisała umowy na zakup trzech szczepionek mRNA (marki Pfizer i Moderna), a także dwóch szczepionek wektorowych (marki Astra Zeneca oraz Janssen Pharmaceutica NV). Do tej pory seniorzy byli szczepieni tylko preparatami firmy Moderna i Pfizer, teraz - według rządowych zaleceń - będą szczepieni także AstraZenecą, jeżeli nie przekroczyli 69 roku życia.

Rozwiń